Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клаудиу Петрила - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Клаудиу
    Фамилия Петрила
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 ноября 2000 (22 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 84' - 90' ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 46' - 90' Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11