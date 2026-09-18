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Румыния. Лига I
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Рапид
Клаудиу Петрила
Статистика
€ 2,50 млн
Клаудиу Петрила - статистика
Рапид
7 ноября 2000 (25)
#10 | Нападающий
176 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
3 : 1
18.09.2026
Арджеш Питешти
69' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
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Команда
И
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П
Ж
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Румыния
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Румыния
7 : 1
18.11.2025
Сан-Марино
75' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
15.11.2025
Румыния
Был в запасе
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