Николай Хансен - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|3:3
|Мальме (Мальме)
|56' 75'
|05.07.2022
|1' -80'
|Мальме (Мальме)
|3:2
|Викингур (Рейкьявик)