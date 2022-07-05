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    Николай Хансен - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Николай
    Фамилия Хансен
    Команда Викингур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 марта 1993 (29 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викингур 2 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.07.2022 1' -90' Викингур (Рейкьявик) 3:3 Мальме (Мальме)
    56' 75'
    05.07.2022 1' -80' Мальме (Мальме) 3:2 Викингур (Рейкьявик)
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