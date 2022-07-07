Данило Песукич - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Песукич
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 2000 (22 года)
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Песукич
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|Был в запасе
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Дечич (Тузи)