Велизар Янкетич - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Велизар
|Фамилия
|Янкетич
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1996 (26 лет)
|Имя
|Велизар
|Фамилия
|Янкетич
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|Был в запасе
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)
|07.07.2022
|90' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Дечич (Тузи)