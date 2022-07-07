Игор Чукович - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Чукович
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Чукович
|Команда
|Дечич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Дечич (Тузи)