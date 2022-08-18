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    Кристоффер Вельде - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Кристоффер
    Фамилия Вельде
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 сентября 1999 (23 года)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 72' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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