Карл Фридлейфур Гуннарссон - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Карл Фридлейфур
|Фамилия
|Гуннарссон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Карл Фридлейфур
|Фамилия
|Гуннарссон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|04.08.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|26.07.2022
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Викингур (Рейкьявик)
|21.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|2:0
|ТНС (Ллансантфрайд)