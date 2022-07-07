Бруно Телуши - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Телуши
|Команда
|Партизани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Телуши
|Команда
|Партизани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизани
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|110' -121'
|Партизани (Тирана)
|0:2
(4:5)п
|Сабуртало (Тбилиси)
|07.07.2022
|84' -90'
|Сабуртало (Тбилиси)
|0:1
|Партизани (Тирана)
|90'