Вандерсон - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Вандерсон
|Фамилия
|Мело
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Вандерсон
|Фамилия
|Мело
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Паневежис
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|2:0
|Паневежис (Паневежис)
|07.07.2022
|1' -90'
|Паневежис (Паневежис)
|0:0
|Милсами (Оргеев)
|32'