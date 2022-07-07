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    Лукаш Зволински - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Лукаш
    Фамилия Зволински
    Команда Лехия
    Состав Основной
    Родной город Щецин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лехия 4 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Лехия (Гданьск) 1:2 Рапид (Вена)
    83'
    21.07.2022 65' -90' Рапид (Вена) 0:0 Лехия (Гданьск)
    14.07.2022 1' -65' Академия Пандева (Струмица) 1:2 Лехия (Гданьск)
    07.07.2022 1' -90' Лехия (Гданьск) 4:1 Академия Пандева (Струмица)
    25' 39'
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