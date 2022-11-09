Бобби Кларк - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Бобби
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ньюкасл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Бобби
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ньюкасл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)