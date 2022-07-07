Лассана Мендеш - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Лассана
|Фамилия
|Мендеш
|Команда
|Бала Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1996 (26 лет)
|Имя
|Лассана
|Фамилия
|Мендеш
|Команда
|Бала Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бала Таун
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -122'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:1
(4:3)п
|Бала Таун (Бала)
|07.07.2022
|1' -90'
|Бала Таун (Бала)
|1:2
|Слиго Роверс (Слиго)
|6'