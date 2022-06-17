Владлен Аникеев - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Владлен
|Фамилия
|Аникеев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2004 (19 лет)
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Владлен
|Фамилия
|Аникеев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|16.09.2022
|82' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.09.2022
|74' -90'
|Днепр (Могилев)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|20.08.2022
|53' -90'
|Витебск (Витебск)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|08.07.2022
|72' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)