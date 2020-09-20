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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Витебск
Владлен Аникеев
Статистика
€ 100 тыс
Владлен Аникеев - статистика
Витебск
9 февраля 2004 (22), Витебск
#18 | Нападающий
Беларусь
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
6 : 0
20.09.2026
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
12.09.2026
Белшина
62' - 90'
67'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
04.09.2026
Витебск
79' - 90'
Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2026
Беларусь. Высшая лига 2024
Белоруссия. Высшая лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витебск
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
6 : 0
20.09.2026
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
12.09.2026
Белшина
62' - 90'
67'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
04.09.2026
Витебск
79' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
2 : 0
28.08.2026
Нафтан
78' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
0 : 1
21.08.2026
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
08.08.2026
Неман
78' - 90'
81'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
0 : 1
01.08.2026
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
2 : 3
31.05.2026
Барановичи
79' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Ислочь
3 : 0
23.05.2026
Витебск
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
17.05.2026
Витебск
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Белшина
1 : 0
09.05.2026
Витебск
63' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
1 : 1
25.04.2026
Витебск
71' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
18.04.2026
Минск
80' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
1 : 0
11.04.2026
БАТЭ
87' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
2 : 0
04.04.2026
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск
1 : 1
20.03.2026
Гомель
86' - 90'
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