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    Владлен Аникеев - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Владлен
    Фамилия Аникеев
    Команда Витебск
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 2004 (19 лет)
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витебск 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    16.09.2022 82' -90' Витебск (Витебск) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    10.09.2022 74' -90' Днепр (Могилев) 2:1 Витебск (Витебск)
    03.09.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    20.08.2022 53' -90' Витебск (Витебск) 3:0 Арсенал (Дзержинск)
    16.07.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    08.07.2022 72' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    17.06.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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