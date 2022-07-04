Глеб Гурбан - статистика
#79 | Защитник
|Имя
|Глеб
|Фамилия
|Гурбан
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 2001 (21 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Глеб
|Фамилия
|Гурбан
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|1' -80'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|02.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|04.07.2022
|78' -90'
|Днепр (Могилев)
|2:4
|Минск (Минск)
|26.06.2022
|46' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|20.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|01.05.2022
|57' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|76' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)