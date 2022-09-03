Егор Мычелкин - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Мычелкин
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Мычелкин
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-БелАЗ
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|65' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|06.11.2022
|72' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|85' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|01.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|11.09.2022
|1' -69'
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|12.08.2022
|90' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)