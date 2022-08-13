Александр Шестюк - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Шестюк
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Шестюк
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|9
|4
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.10.2022
|62' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|90'
|23.10.2022
|1' -65'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|40'
|19.10.2022
|66' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|73'
|15.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|85'
|07.10.2022
|66' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:0
|Днепр (Могилев)
|88'
|01.10.2022
|65' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|80'
|17.09.2022
|67' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|83' 87'
|02.09.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|13.08.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.07.2022
|63' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|10.07.2022
|69' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)