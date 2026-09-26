Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Евгений Малашевич - статистика

Динамо Мн
10 декабря 2002 (23), Минск
#18 | Нападающий
178 см
Беларусь
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
1' - 90'
45'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.09.2026
БАТЭ
1' - 90'
23'
90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
0 : 1
13.09.2026
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
МЛ Витебск
0 : 0
06.09.2026
Динамо Мн
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мн
13
6
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.09.2026
БАТЭ
1' - 90'
23'
90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
0 : 1
13.09.2026
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
МЛ Витебск
0 : 0
06.09.2026
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо Мн
0 : 1
29.08.2026
Барановичи
1' - 76'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
1 : 0
24.08.2026
Динамо Мн
1' - 83'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Арсенал
0 : 1
30.05.2026
Динамо Мн
1' - 73'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
3 : 1
24.05.2026
Днепр
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
0 : 0
20.05.2026
Динамо Мн
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
2 : 3
03.05.2026
МЛ Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи
2 : 3
25.04.2026
Динамо Мн
68' - 90'
81'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
1 : 1
19.04.2026
Ислочь
1' - 68'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
11.04.2026
Динамо Мн
70' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
2 : 0
04.04.2026
Белшина
1' - 63'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
21.03.2026
Динамо Мн
73' - 90'
Главные новости
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
21:53
Орлов прокомментировал увольнение Семака из «Зенита»
21:43
2
Месси купил себе еще один клуб
21:37
Дзюба сделал угрожающее заявление в адрес журналиста «Матч ТВ»
21:29
2
Футболиста «Ливерпуля» внесли в базу «Миротворца»*
21:15
2
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
3
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+