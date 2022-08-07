Евгений Малашевич - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Малашевич
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Малашевич
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|81' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|19.10.2022
|85' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|79' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|11.09.2022
|76' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|80' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|07.08.2022
|87' -90'
|Гомель (Гомель)
|4:1
|Арсенал (Дзержинск)
|09.07.2022
|74' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)