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    Darko Lazić - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Darko Lazić
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борац 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 56' -110' Б36 Торсхавн (Торсхавн) 4:1
    (4:3)п    		 Борац (Баня-Лука)
    66'
    07.07.2022 Был в запасе Борац (Баня-Лука) 2:0 Б36 Торсхавн (Торсхавн)
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