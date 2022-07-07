Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Juanan Entrena - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Juanan Entrena
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    УЭ Санта-Колома 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 73' -90' Брейдаблик (Коупавогюр) 4:1 УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
    07.07.2022 85' -90' УЭ Санта-Колома (Санта Колома) 0:1 Брейдаблик (Коупавогюр)
    • Читайте нас: 
    11