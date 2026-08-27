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Дрита
Везел Лимай
Статистика
€ 400 тыс
Везел Лимай - статистика
Дрита
1 декабря 1996 (29)
#8 | Полузащитник
184 см
Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дрита
5
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
1' - 90'
20'
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
1' - 90'
82'
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
1' - 60'
Лига конференций, 2 раунд
Флориана
1 : 1
21.07.2026
Дрита
1' - 90'
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