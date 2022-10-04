Игорь Чернышов - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чернышов
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чернышов
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СтавропольАгроСоюз
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2022
|1' -90'
|СтавропольАгроСоюз (Ивановское)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|24'