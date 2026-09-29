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Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
Даниэль Штурм
Статистика
€ 2,50 млн
Даниэль Штурм - статистика
Славия
4 января 1999 (27)
#10 | Нападающий
184 см
Словения
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
1' - 90'
82'
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
2 : 1
20.09.2026
Виктория
1' - 75'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
46' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
1' - 90'
51, 88'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
1' - 80'
76'
45'
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И
Г
П
Ж
К
Словения
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
1' - 90'
82'
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 90'
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