Пабло Паньед - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Паньед
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майами
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Паньед
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майами
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|15'
|04.08.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|2:0
|ТНС (Ллансантфрайд)
|90'