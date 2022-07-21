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    Пабло Паньед - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Пабло
    Фамилия Паньед
    Команда Викингур
    Состав Основной
    Родной город Майами
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1990 (32 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викингур 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -121' Лех (Познань) 4:1 Викингур (Рейкьявик)
    15'
    04.08.2022 1' -90' Викингур (Рейкьявик) 1:0 Лех (Познань)
    21.07.2022 1' -90' Викингур (Рейкьявик) 2:0 ТНС (Ллансантфрайд)
    90'
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