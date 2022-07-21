Виктор Эрлигур Андрасон - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Виктор Эрлигур
|Фамилия
|Андрасон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Виктор Эрлигур
|Фамилия
|Андрасон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -74'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|26.07.2022
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Викингур (Рейкьявик)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Викингур (Рейкьявик)
|2:0
|ТНС (Ллансантфрайд)