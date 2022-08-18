Ренцо Самбрано - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Ренцо
|Фамилия
|Самбрано
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арагуа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Ренцо
|Фамилия
|Самбрано
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арагуа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|80' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|61' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)