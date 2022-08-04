Рори Гаффни - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Рори
|Фамилия
|Гаффни
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Имя
|Рори
|Фамилия
|Гаффни
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|1' -60'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|1' -68'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|65'
|04.08.2022
|1' -73'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)
|29'