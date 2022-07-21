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    Хельги Гудьонссон - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Хельги
    Фамилия Гудьонссон
    Команда Викингур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 августа 1999 (23 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викингур 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -121' Лех (Познань) 4:1 Викингур (Рейкьявик)
    04.08.2022 1' -86' Викингур (Рейкьявик) 1:0 Лех (Познань)
    26.07.2022 67' -90' ТНС (Ллансантфрайд) 0:0 Викингур (Рейкьявик)
    21.07.2022 77' -90' Викингур (Рейкьявик) 2:0 ТНС (Ллансантфрайд)
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