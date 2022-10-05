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    Даниил Моторин - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Даниил
    Фамилия Моторин
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Родной город Казань
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июля 2004 (18 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 77' -90' Волга (Ульяновск) 2:1 Рубин (Казань)
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