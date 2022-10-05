Даниил Моторин - статистика
#59 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Моторин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Моторин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|77' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)