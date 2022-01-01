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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Тюмень
Иван Зазвонкин
Статистика
€ 100 тыс
Иван Зазвонкин - статистика
Тюмень
10 марта 2004 (22), Тюмень
#17 | Полузащитник
178 см
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2026
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2024
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