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    Артур Мурза - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Артур
    Фамилия Мурза
    Команда Кызыл-Жар
    Состав Основной
    Родной город Волноваха
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июля 2000 (22 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:3 Тобол (Костанай)
    19.06.2022 1' -90' Шахтер (Караганда) 1:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    07.05.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:1 Тараз (Тараз)
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