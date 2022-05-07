Артур Мурза - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Мурза
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волноваха
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Мурза
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волноваха
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|19.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тараз (Тараз)