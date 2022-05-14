Роман Асранкулов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Асранкулов
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Костанай
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1999 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Асранкулов
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Костанай
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|82' -90'
|Акжайык (Уральск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Тараз (Тараз)
|0:2
|Тобол (Костанай)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|3:1
|Шахтер (Караганда)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Тараз (Тараз)
|01.07.2022
|84' -90'
|Туран (Туркестан)
|2:2
|Тобол (Костанай)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|02.05.2022
|86' -90'
|Шахтер (Караганда)
|4:1
|Тобол (Костанай)
|26.04.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Астана (Астана)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|17.03.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)