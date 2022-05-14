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    Роман Асранкулов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Роман
    Фамилия Асранкулов
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Родной город Костанай
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июля 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 82' -90' Акжайык (Уральск) 1:3 Тобол (Костанай)
    29.10.2022 Был в запасе Тараз (Тараз) 0:2 Тобол (Костанай)
    15.10.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:0 Актобе (Актобе)
    02.10.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 3:1 Шахтер (Караганда)
    14.09.2022 Был в запасе Астана (Астана) 1:2 Тобол (Костанай)
    05.09.2022 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:3 Тобол (Костанай)
    27.08.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 4:0 Ордабасы (Шымкент)
    21.08.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:2 Тараз (Тараз)
    01.07.2022 84' -90' Туран (Туркестан) 2:2 Тобол (Костанай)
    14.05.2022 Был в запасе Актобе (Актобе) 2:1 Тобол (Костанай)
    02.05.2022 86' -90' Шахтер (Караганда) 4:1 Тобол (Костанай)
    26.04.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:1 Астана (Астана)
    16.04.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:2 Кайрат (Алматы)
    17.03.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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