Илья Казаков - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|61' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)