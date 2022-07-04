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    Илья Казаков - статистика

    #67 | Защитник
    Имя Илья
    Фамилия Казаков
    Команда ЦСКА
    Состав Молодежный
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 2004 (18 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 61' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
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