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Греция. Суперлига
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Атромитос
Сотирис Цилулис
Статистика
€ 300 тыс
Сотирис Цилулис - статистика
Атромитос
14 февраля 1995 (31), Лариса
#23 | Нападающий
185 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
1' - 72'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 70'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атромитос
4
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
1' - 72'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 70'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 72'
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
58' - 90'
79'
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