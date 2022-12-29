Зисис Карахалиос - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Зисис
|Фамилия
|Карахалиос
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Зисис
|Фамилия
|Карахалиос
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 33'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|32'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|21
|0
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -33'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|32'
|18.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|11.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|72'
|28.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|51'
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|07.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|45'
|03.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|84'
|31.10.2022
|1' -55'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|16.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|44'
|10.10.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|90'
|17.09.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|3:0
|ПАС (Яннина)
|10.09.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|04.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|27.08.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|82'
|21.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)