Владислав Варакса - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Варакса
|Команда
|Неман
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 2004 (19 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Варакса
|Команда
|Неман
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 2004 (19 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -71'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|20.10.2022
|64' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Днепр (Могилев)
|15.10.2022
|1' -75'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|11.09.2022
|46' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|54' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|31.08.2022
|57' -90'
|Неман (Гродно)
|2:3
|Динамо (Минск)
|27.08.2022
|53' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|1' -57'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|16.07.2022
|61' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|1' -56'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)