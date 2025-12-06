Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Яблонский - статистика

Сморгонь
15 августа 1996 (30), Сморгонь
#78 | Полузащитник
172 см
Беларусь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сморгонь
20
2
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, Переходные матчи
Белшина
1 : 0
06.12.2025
Сморгонь
1' - 90'
51'
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 1
29.11.2025
Сморгонь
1' - 61'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
1 : 0
23.11.2025
Молодечно
1' - 76'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
0 : 0
09.11.2025
Сморгонь
1' - 88'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
2 : 2
24.10.2025
Сморгонь
1' - 74'
27'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
1 : 0
18.10.2025
БАТЭ
1' - 78'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
05.10.2025
Сморгонь
1' - 90'
35'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 0
28.09.2025
Неман
1' - 85'
36'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Сморгонь
1 : 2
24.09.2025
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
19.09.2025
Сморгонь
56' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь
1 : 0
23.08.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 0
09.08.2025
Слуцк
83' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Сморгонь
3 : 1
05.07.2025
Гомель
75' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Молодечно
2 : 1
27.06.2025
Сморгонь
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
0 : 4
20.06.2025
Ислочь
65' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
15.06.2025
Сморгонь
72' - 90'
80'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Сморгонь
0 : 2
01.06.2025
Минск
80' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 1
03.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
3 : 1
21.04.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
06.04.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.03.2025
Сморгонь
1' - 90'
Главные новости
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
13
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+