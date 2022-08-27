Максим Яблонский - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Яблонский
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сморгонь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Яблонский
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сморгонь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|23
|1
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -84'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|53' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|24.10.2022
|35' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|40'
|20.10.2022
|60' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Днепр (Могилев)
|15.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|46'
|18.09.2022
|1' -80'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|1' -88'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|34'
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|31.08.2022
|46' -90'
|Неман (Гродно)
|2:3
|Динамо (Минск)
|66'
|27.08.2022
|25' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|45'
|22.08.2022
|46' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Неман (Гродно)
|90'
|12.08.2022
|72' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.08.2022
|75' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|16.07.2022
|74' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|81' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|83' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|76' -90'
|Днепр (Могилев)
|1:3
|Неман (Гродно)
|29.05.2022
|64' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|67' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|08.05.2022
|66' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|90'
|02.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|81' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|68' -90'
|Неман (Гродно)
|2:1
|Динамо-Брест (Брест)
|02.04.2022
|90' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)