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    Шериф Жимо - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Шериф
    Фамилия Жимо
    Команда Неман
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 18 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -59' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    41' 59'
    30.10.2022 1' -90' Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    24.10.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    15.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    09.10.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    18.09.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    04.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    27.08.2022 1' -76' Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    69'
    12.08.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    06.08.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    16.07.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    03.07.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    25.06.2022 1' -90' Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    22.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    08.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    02.05.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    22.04.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    19.03.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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