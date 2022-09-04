Олег Ковалев - статистика
#87 | Вратарь
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Ковалев
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|19.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|15.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|27.05.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|13.05.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)