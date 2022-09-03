Андрей Рылач - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Рылач
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Рылач
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|24
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.11.2022
|1' -46'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.10.2022
|1' -60'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|4'
|19.10.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|14.10.2022
|87' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.10.2022
|1' -65'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|03.09.2022
|1' -46'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|20.08.2022
|46' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.08.2022
|78' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|05.08.2022
|70' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.07.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|17.06.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|45'
|17.04.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|03.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|19.03.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Витебск (Витебск)