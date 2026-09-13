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Греция. Суперлига
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Арис
Себастьян Паласиос
Статистика
€ 700 тыс
Себастьян Паласиос - статистика
Арис
20 января 1992 (34)
#34 | Нападающий
169 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
85' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
46' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Аргентина. Примера 2025
Греция. Суперлига 2025/2026
Кубок Либертадорес 2025
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Лига конференций 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
85' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
46' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 46'
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