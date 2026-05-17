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Лига 1 2025/2026
Команды
Тулуза
Варрен Каманци
Статистика
€ 1,20 млн
Варрен Каманци - статистика
Тулуза
11 ноября 2000 (25)
#12 | Защитник
177 см
Норвегия
Статистика
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Суперкубок Франции 2023
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
24
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 0
17.05.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 1
10.05.2026
Лион
60' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
1 : 2
03.05.2026
Тулуза
78' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
2 : 2
25.04.2026
Монако
90' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
3 : 2
17.04.2026
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
0 : 4
12.04.2026
Лилль
60' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
3 : 1
03.04.2026
Тулуза
67' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1 : 0
21.03.2026
Лорьян
65' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
3 : 4
15.03.2026
Тулуза
1' - 90'
45'
90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 1
07.03.2026
Марсель
1' - 78'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1 : 0
28.02.2026
Тулуза
1' - 81'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 1
21.02.2026
Париж
1' - 61'
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2 : 1
15.02.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
1 : 0
08.02.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
0 : 0
01.02.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0 : 2
25.01.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
5 : 1
17.01.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
0 : 3
02.01.2026
Ланс
77' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Париж
0 : 3
13.12.2025
Тулуза
63' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
06.12.2025
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 2
29.11.2025
Тулуза
78' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 1
23.11.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
1 : 1
09.11.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 0
02.11.2025
Гавр
79' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2 : 2
29.10.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
1 : 0
25.10.2025
Тулуза
84' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
4 : 0
19.10.2025
Метц
76' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
1 : 2
05.10.2025
Тулуза
1' - 46'
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
2 : 2
27.09.2025
Нант
1' - 76'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1 : 0
21.09.2025
Тулуза
56' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 1
14.09.2025
Тулуза
72' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
3 : 6
30.08.2025
ПСЖ
63' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 0
24.08.2025
Брест
60' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 1
16.08.2025
Тулуза
68' - 90'
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