Варрен Каманци - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Варрен
|Фамилия
|Каманци
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Варрен
|Фамилия
|Каманци
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|28
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|12'
|06.11.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|30.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Йерв (Гримстад)
|23.10.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|09.10.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|01.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|18.09.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|88'
|11.09.2022
|69' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|04.09.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|11'
|31.08.2022
|1' -63'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|28.08.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|16' 32'
|21.08.2022
|83' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|1' -74'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|07.08.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|03.08.2022
|81' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|30.07.2022
|63' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|23.07.2022
|46' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|10.07.2022
|55' -90'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Тромсе (Тромсе)
|26.06.2022
|76' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|81'
|19.06.2022
|19' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|29.05.2022
|78' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|22.05.2022
|76' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|90'
|16.05.2022
|85' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|12.05.2022
|90' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|24.04.2022
|76' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.04.2022
|84' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)