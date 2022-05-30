Джон Кеннеди - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Кеннеди
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Итауна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Кеннеди
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Итауна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2022
|70' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|70' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|90'
|20.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|16.06.2022
|46' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|80' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|05.06.2022
|58' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|90'
|30.05.2022
|82' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|86'