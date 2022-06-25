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    Кирилл Ушатов - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Фамилия Ушатов
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 января 2000 (23 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    01.07.2022 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    25.06.2022 1' -46' Сочи (Сочи) 1:1
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
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