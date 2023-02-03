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    Амир Батырев - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Амир
    Фамилия Батырев
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Родной город Торонто
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 2002 (20 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    10.02.2023 61' - 90' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 1' - 46' Сочи 3:0 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 61' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 1' -46' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.02.2023 62' -90' Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
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