Диего - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Фагундес
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Фагундес
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|32
|2
|5
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.11.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|82' 37'
|02.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|30.10.2022
|1' -73'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|90' 61'
|09.10.2022
|1' -76'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|4'
|06.10.2022
|1' -64'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|22'
|02.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|29.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|1' -82'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|12.09.2022
|1' -88'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|80'
|06.09.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|27.08.2022
|1' -68'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.08.2022
|1' -88'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|13.08.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|30.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|80'
|17.07.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|29'
|10.07.2022
|1' -81'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.07.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|27.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|80'
|19.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|28.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|74'
|21.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|1' -83'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.04.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)