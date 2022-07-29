Егор Карпицкий - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Карпицкий
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Карпицкий
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|29.07.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)