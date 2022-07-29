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    Егор Карпицкий - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Егор
    Фамилия Карпицкий
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 ноября 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
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