Милош Шатара - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Шатара
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Шатара
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ахмат
|3:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|11.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|88'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|12
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|65'
|29.10.2022
|1' -66'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|29.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|75'
|25.06.2022
|1' -67'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|80'
|02.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)