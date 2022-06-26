Душан Бакич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Бакич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Бакич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|15
|8
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -46'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22'
|19.10.2022
|1' -76'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|54' 72' 8'
|14.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.09.2022
|1' -66'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|11'
|27.08.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|07.08.2022
|1' -72'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|65' 68'
|02.07.2022
|60' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|90'
|26.06.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|18.06.2022
|63' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|28.05.2022
|75' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|14.05.2022
|70' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Динамо (Минск)
|08.05.2022
|71' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|79'
|02.05.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|23.04.2022
|69' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|18.03.2022
|1' -79'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)