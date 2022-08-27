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    Никита Демченко - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Никита
    Фамилия Демченко
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    06.11.2022 81' -90' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    02.11.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    23.10.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    14.10.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    08.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    16.09.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    04.09.2022 80' -90' Динамо (Минск) 4:0 Днепр (Могилев)
    27.08.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    21.08.2022 46' -90' Динамо (Минск) 0:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    07.08.2022 46' -90' Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    02.07.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    26.06.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    18.06.2022 1' -75' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    28.05.2022 79' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:4 Динамо (Минск)
    14.05.2022 70' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Динамо (Минск)
    08.05.2022 77' -90' Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    09.04.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    18.03.2022 1' -73' Минск (Минск) 0:1 Динамо (Минск)
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