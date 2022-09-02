Михаил Козакевич - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Козакевич
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Козакевич
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|18
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|01.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|13.08.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|10.07.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.04.2022
|46' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Ислочь (Минский район)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)